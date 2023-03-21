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НовостиОбщество21 марта 2023 14:06

Депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за сноса исторического особняка в Городце

Бывший глава Заволжья построил особняк на месте этого дома
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за сноса исторического особняка в Городце.

Депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за сноса исторического особняка в Городце.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в Генеральную прокуратуру из-за снесенного старинного особняка в Городце. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Хинштейн назвал Городец музеем под открытым небом и выразил уверенность, что подобное отношение к историческому наследию недопустимо.

- Такое обращение с уникальной исторической средой — просто святотатство, за которое зарвавшемуся чиновнику обязательно придется ответить! Уже направил запрос в Генпрокуратуру о проведении проверки и привлечении виновных к уголовной ответственности! – написал он.

Напомним, Речь идет о доме №3 в переулке Шевченко в Городце, который находится в границах защитных зон двух ОКН регионального значения. Бывший глава соседнего города Заволжья снес этот дом, а на его месте построил современный коттедж из кирпича. Управление госохраны ОКН уже признало его самовольным строением и направило в администрацию уведомление о необходимости демонтажа.