Депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за сноса исторического особняка в Городце. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в Генеральную прокуратуру из-за снесенного старинного особняка в Городце. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Хинштейн назвал Городец музеем под открытым небом и выразил уверенность, что подобное отношение к историческому наследию недопустимо.

- Такое обращение с уникальной исторической средой — просто святотатство, за которое зарвавшемуся чиновнику обязательно придется ответить! Уже направил запрос в Генпрокуратуру о проведении проверки и привлечении виновных к уголовной ответственности! – написал он.

Напомним, Речь идет о доме №3 в переулке Шевченко в Городце, который находится в границах защитных зон двух ОКН регионального значения. Бывший глава соседнего города Заволжья снес этот дом, а на его месте построил современный коттедж из кирпича. Управление госохраны ОКН уже признало его самовольным строением и направило в администрацию уведомление о необходимости демонтажа.