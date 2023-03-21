«Ночь театров» состоится в Нижнем Новгороде 25 марта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Культурная акция «Ночь театров» состоится в Нижнем Новгороде 25 марта. Она традиционно приурочена к Всемирному дню театра, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году праздничная программа пройдет не только в государственных, но и в частных театрах. К акции присоединятся кукольный театр, ТЮЗ, оперный театр, театр «Вера», драматический театр им. Горького, учебный театр Нижегородского государственного театрального училища имени Е.А.Евстигнеева, театр музыкально-пластической драмы «Преображение», театр кукол «Мабу», центр театрального мастерства на Варварской, 32 и театр «На счастливой».

В каждом учреждении приготовили для гостей постановки, музыкальные номера, интересные лекции и викторины. Чтобы попасть в большинство театров, необходимо пройти регистрацию на их сайте или в соцсетях.