Еще две свалки рекультивируют в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Рекультивация еще двух свалок будет проведена в Нижнем Новгороде в 2023 году. Ликвидация объектов накопленного ущерба будет выполнена в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В частности, будут рекультивированы свалка на улице Заовражной в Приокском районе и свалка на Московском шоссе. Площадь первой составляет 3 гектара – здесь накоплено 33 тысячи кубометров отходов, площадь второй составляет более 16 Га, здесь предстоит избавиться от 140 тысяч кубометров мусора.

Сейчас здесь идет подготовка в рекультивации: рабочие создают временные дороги и площадки. В последствии территория на Московском шоссе будет введена в хозяйственный оборот города, а склон на Заовражной будет укреплен.

Напомним, в декабре прошлого года в Нижнем Новгороде завершилась рекультивация еще одного крупного объекта накопленного экологического вреда – Шуваловской свалки.