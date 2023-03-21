Жители проспекта Ленина пожаловались на световой экран с рекламой. Фото: Нижний Новгород без цензуры

Жители дома №60 на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде пожаловались на установленный рядом с домом экран с рекламой. Яркий свет, который исходит от билборда, бьет в окна и мешает отдыхать по ночам.

- На проспекте Ленина 60 поставили вот такой монитор. Мы перестали спать! Как уснуть, если за окном круглосуточно такая дискотека!? – вопрошают местные жители в соцсетях.

Некоторые в комментариях пишут, что, дескать, нужно закрыть шторы и отдыхать. Авторы подобных комментариев не знают, что, во-первых, этот свет настолько резкий и яркий, что пробивает почти любые шторы, а во-вторых, проблема еще и в том, что свет от рекламной конструкции постоянно мигает, что может вызывать головные боли. Собственно, этим он невыгодно отличается от обычных фонарей, которые, как многие замечают, светят в окна двух первых этажей, «и ничего».

Мы направили запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать, какие меры будут приняты к данной конструкции.