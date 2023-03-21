Нижегородская область получит 250 млн рублей на беженцев Донбасса

Нижегородская область получит 250 млн рублей для беженцев Донбасса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Нижегородская область получит от федерации 250,4 млн рублей на выплаты и размещение беженцев с Донбасса. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «Об областном бюджете на 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов», опубликованном на сайте регионального Заскобрания.

Согласно документу, из федерального бюджета в регион поступят 148, 3 млн рублей на размещение и питание граждан Украины, ДНР и ЛНР, которые вынужденно покинули свои дома и сейчас находятся на территории России. Кроме того, более 102 млн рублей будет выделено на предоставление единовременных выплат жителям города Херсона и части Херсонской области.

С учетом этих и ряда других изменений параметры бюджета на 2023 год составляют: доходы - 254 млрд 691,7 тысячи рублей; расходы – 289 млрд рублей, дефицит – -34, 3 млрд рублей.