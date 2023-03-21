Девять ОКН на улице Черниговской в Нижнем Новгороде отремонтируют за 315 млн рублей

Проект будет реализован совместно с фондом капремонта МКД Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На ремонт девяти объектов культурного наследия на улице Черниговской в Нижнем Новгороде потратят 315 миллионов рублей. Инвестиции поступят от компании GloraX. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 21 марта.

Проект будет реализован совместно с фондом капремонта МКД Нижегородской области. Известно, что будут отремонтированы фасады, окна, кровля и обустроена архитектурная подсветка.

К нормативному состоянию приведут девять многоквартирных домов: улица Черниговская; 4 лит А; Черниговская 15 лит В, В2; Черниговская, 5 лит А; Черниговская 12б; переулок Мельничный, 3вдж.; Черниговская, 15 лит А; Черниговская, 6 лит А; Черниговская, 12/2 лит В, 12а лит А; Черниговская, 14 лит А, 14а лит Б.

– В данном случае расселение этих домов не предполагается. Два года назад проводилось исследование и, несмотря на достаточно ветхое состояние, все дома были признаны «работоспособными», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры. Вероятно, что все ОКН также получат новое назначение.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен