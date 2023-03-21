Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 12:48

Сезон охоты на медведя стартовал в Нижегородской области 21 марта

Он продлится до 10 июня
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сезон охоты на медведя стартовал в Нижегородской области 21 марта.

Сезон охоты на медведя стартовал в Нижегородской области 21 марта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области 21 марта стартовал сезон охоты на медведя, который продлится до 10 июня. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

При этом запрещается стрелять медведей возрастом младше одного года и самок с медвежатами, уточнили в ведомстве. Сегодня, по подсчетам специалистов, в лесах Нижегородской области обитает более 1,3 тысячи медведей. Медведь – это самый крупный хищник, который водится в нашем регионе.

Весной добыча медведя разрешена с подхода, когда охотник приближается к добыче на расстоянии выстрела пешком. Для охоты в темное время суток допускается использование любых световых устройств, также допускается коллективная охота на медведя.

Напомним, с 1 апреля в Нижегородской области откроется сезон охоты на пернатую дичь.