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НовостиОбщество21 марта 2023 11:54

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют с 3 апреля

Здесь будут проводиться ремонтные работы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют с 3 апреля.

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют с 3 апреля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют почти на два месяца, начиная с 3 апреля. Причина – ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях, которые будет проводить АО «Теплоэнерго». Об этом сообщается в документах на сайте мэрии.

Согласно постановлению, ограничения вводятся на период с 3 апреля по 27 мая. На это время будет прекращено движение транспорта по улице Семашко между домами № 20 по улице Минина и домом №2 по улице Семашко. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

На период проведения ремонта здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки и препятствия, ограничивающие проезд на указанную территорию.