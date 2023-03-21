Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют с 3 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют почти на два месяца, начиная с 3 апреля. Причина – ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях, которые будет проводить АО «Теплоэнерго». Об этом сообщается в документах на сайте мэрии.

Согласно постановлению, ограничения вводятся на период с 3 апреля по 27 мая. На это время будет прекращено движение транспорта по улице Семашко между домами № 20 по улице Минина и домом №2 по улице Семашко. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

На период проведения ремонта здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки и препятствия, ограничивающие проезд на указанную территорию.