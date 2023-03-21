Недострой на Рождественской выставили на торги за 4,7 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недостроенное здание на улице Рождественской в Нижнем Новгороде выставили на аукцион. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на данные сайта «ГИС Торги».

Речь идет о пристрое к дому №22 по улице Рождественской. Площадь пристроя составляет 118,3 квадратных метра. Когда начали строительство этого здания, неизвестно, но сдать в эксплуатацию его планировали в 2009 году – здесь должно было разместиться кафе или бизнес-центр. Однако застройщик так и не завершил начатое, и постройку признали объектом незавершенного строительства. Из-за долгов застройщика ее выставили на торги.

Стартовая цена объекта недвижимости составляет 4,752 млн рублей, шаг аукциона – 47,5 тысячи рублей. Очередные торги состоялись 21 марта, однако покупатель так и не нашелся.