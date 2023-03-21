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НовостиОбщество21 марта 2023 10:10

Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области

Он возглавлял ведомство пять лет
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области.

Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Виктор Большаков покинул должность руководителя УФНС по Нижегородской области. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ведомства.

Согласно данным, сейчас обязанности главы управления исполняет Евгения Агафонова - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. В связи с чем ушел Большаков, не уточняется.

Напомним, Виктор Большаков возглавлял нижегородскую налоговую службу с 2018 года – после того, как задержали тогдашнего главу ведомства Владимир Шелепов. Весной прошлого года его осудили на 11 лет строгого режима за хищение почти 24 миллионов рублей из бюджета.