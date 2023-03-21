Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Виктор Большаков покинул должность руководителя УФНС по Нижегородской области. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ведомства.

Согласно данным, сейчас обязанности главы управления исполняет Евгения Агафонова - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. В связи с чем ушел Большаков, не уточняется.

Напомним, Виктор Большаков возглавлял нижегородскую налоговую службу с 2018 года – после того, как задержали тогдашнего главу ведомства Владимир Шелепов. Весной прошлого года его осудили на 11 лет строгого режима за хищение почти 24 миллионов рублей из бюджета.