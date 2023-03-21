Жителей полутора тысяч домов Нижнего Новгорода получат мартовские квитанции за тепло с меньшей суммой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хорошая новость для большинства абонентов «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде - в марте они получат квитанции с перерассчитанными в их пользу суммами платежей за отопление и горячую воду. Директор по реализации АО «Теплоэнерго» Александр Бобров сообщил, что в ближайшую неделю потребители услуги смогут убедиться в этом лично.

- Расчет за отопление осуществляется по одной двенадцатой равномерными ежемесячными платежами и по итогам года делается годовая корректировка на основании показаний общедомовых приборов учета, которые в конце года снимают и передают в Теплоэнерго домуправляющие компании. В этом году в основном перерасчет отрицательный, то есть в пользу возврата денег жителям. Зима 2022-2023 была достаточно теплой. Тем не менее, есть ряд домов, у которых перерасчет будет в положительную сторону, - сказал Бобров.

Для большинства таких домов суммы будут небольшими суммы, но есть и абоненты, для кого увеличение будет заметным.

-Там, где корректировка будет больше, чем 40 рублей за квадратный метр, жителям автоматически будет предоставлена беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. Соответственно, в своей квитанции они увидят и общую сумму перерасчета, и одну шестую от нее. Сумму перерасчета они могут оплатить сразу, а могут воспользоваться нашим предложением и платить дробно, - добавил он.

Размер платы за отопление можно посмотреть не только в квитанции, но также в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Теплоэнерго». Таким способом можно решить большое количество вопросов — передать показания приборов учета, составить обращение, провести оплату и отследить все выполненные платежи.

- На сегодня в личном кабинете зарегистрировано 69 тысяч лицевых счетов жителей нашего города, из них 6 тысяч — скачали специальное приложение на свои мобильные устройства. Процедура регистрации достаточно простая. Использование мобильного приложения позволяет решать целый спектр вопросов, не выходя из дома, - подчеркнул Бобров.