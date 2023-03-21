Нижегородцам вернут 237 миллионов рублей при перерасчёте платы за отопление

В этом году в результате годовой корректировки платы за отопление большинство жителей Нижнего Новгорода получат квитанции с возвратом средств. Так, компания «Теплоэнерго» вернёт своим потребителям больше 237 миллионов рублей.

Тёплая зима

- В соответствии с постановлением правительства области в нашем регионе оплата за отопление производится ежемесячно равными долями по схеме 1/12, исходя из объёмов потребления в предыдущем году, - рассказал директор по реализации «Теплоэнерго» Александр Бобров. - Годовая корректировка проводится ежегодно, в первом квартале года, следующего за отчётным, но только по домам, которые оборудованы общедомовыми приборами учёта.

Чтобы выполнить корректировку, специалисты управляющих компаний ежемесячно снимают показания с общедомовых счётчиков и передают данные в «Теплоэнерго». По окончании года стоимость фактически потреблённого домом тепла и суммы ежемесячных начислений сверяются. Если начислено больше, чем дом потребил по факту, делается корректировка начислений в сторону уменьшения либо управляющей компании, либо, в случае прямых расчётов, средства будут учтены у жителей в ближайшей платежке. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор. Другими словами, корректировка может быть как в большую, так и в меньшую сторону. Квитанции с перерасчётом жители получат в конце марта.

В этом году большинство потребителей «Теплоэнерго» получат корректировки с минусовыми значениями, то есть им вернут средства. Это связано с тем, что период отопительного сезона 2022 года был практически на 3 градуса теплее, чем в 2021-м.

Дадут рассрочку

- Тем не менее есть дома, у которых перерасчёт будет в положительную сторону. Жители этих многоквартирных домов получат квитанции с увеличенным платежом. Всем, у кого перерасчёт составит больше 40 рублей с квадратного метра, предоставят рассрочку, - уточнил Александр Бобров.

Впрочем, таких окажется всего чуть более 1% от общего числа потребителей «Теплоэнерго». Рассрочку им предоставят автоматически. В своих квитанциях собственники и наниматели увидят предложение: либо оплатить всю сумму сразу, либо оплачивать доначисление частями по 1/6. Естественно, никакие пени на эту сумму начисляться не будут.

Как отмечают ресурсники, корректировки в плюс или минус абсолютно не зависят от района проживания или какой-то конкретной улицы. Всё дело в погодных условиях и, конечно, состоянии самого дома. Там, где сотрудники управляющих компаний или ТСЖ провели энергосберегающие мероприятия, жители платят меньше.

Частая причина доначислений: неисправность либо некорректная работа узла учёта тепловой энергии. По каждому такому случаю специалисты предприятия готовы работать индивидуально – консультировать и разбираться.

Обратная связь

Кстати, проверить все свои платежи можно через личный кабинет клиента в компании «Теплоэнерго». Там же можно передать показания, получить информацию о состоянии лицевого счёта, оплатить услуги, задать вопрос и оперативно получить ответ, наконец, ознакомиться с информацией о теплоснабжении вашего дома.

- Кроме этого, пользуясь личным кабинетом, можно отказаться от получения бумажных квитанций, и получать их в электронном виде, - рассказал Александр Александрович. - Сегодня достаточно большое количество клиентов уже зарегистрировались в личном кабинете - 69 тысяч лицевых счетов. Из них 6000 — скачали специальное приложение на свои мобильные устройства.

Справка

Если дом не оборудован счётчиком, плата рассчитывается по нормативу и, соответственно, не корректируется.

Важно!

Если у вас вопросы по доначислениям, обратиться за консультацией можно через личный кабинет жителя на сайте teploenergo-nn.ru либо, позвонив на горячую линию по телефону: 277-91-31.

Инструкция к применению

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Шаг 1

На сайте «Теплоэнерго» перейдите на страницу Регистрации, заполните обязательные поля и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Шаг 2

На электронную почту будет отправлено письмо с просьбой подтверждения регистрации.

Перейдите по ссылке в письме - вас перенаправят на форму подтверждения телефона.

Шаг 3

В форме подтверждения введите номер телефона, код из СМС и дайте согласие на обработку персональных данных.

Шаг 4

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» - ваша учётная запись будет создана и активирована.

Шаг 5

Вход в личный кабинет доступен после регистрации. Введите данные (телефон/почту, пароль), нажмите на кнопку «Войти».

Фото: "Теплоэнерго"