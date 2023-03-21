Мининский университет выиграл грант на обучения русскому языку жителей Индии

Мининский университет в результате конкурсного отбора выиграл грант на развитие центров обучения русскому языку в Индии и курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка в этой стране. Старт масштабного проекта по продвижению русского языка за рубежом в Год педагога и наставника объявило Министерство просвещения РФ. В рамках проекта российские педагогические вузы будут активно устанавливать партнерские отношения с университетами стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Делегация нижегородского педагогического университета с 20 марта проводит в Индии переговоры о сотрудничестве с рядом местных высших учебных заведений.

- Мининский университет имеет богатый опыт в реализации проектов, связанных с преподаванием русского языка как иностранного, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Вуз поддерживает академическую мобильность исследовательского, преподавательского и студенческого сообществ, что способствует включенности профессионального сообщества в международную деятельность и развитию политики открытости российского образования. С нашими международными партнерами от стран СНГ и до Китая мы активно взаимодействуем в рамках совместных образовательных программ. Сейчас команда Мининского ведет работу по расширению сотрудничества с 4 вузами Индии.

Проект “Поддержка и развитие центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Индия” будет реализован в 2023 году. Центры обеспечат реализацию цикла дополнительных образовательных программ по обучению детей и взрослых в очной форме. Преподаватели Мининского университета на безвозмездной основе обучат граждан Индии русскому языку.

Напомним, в 2022 году Мининский университет реализовал проект “Филологический марафон”, который также нацелен на популяризацию русского языка как иностранного. В ходе марафона вуз представил лучшие практики преподавания русского языка педагогам и студентам 6 стран.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина