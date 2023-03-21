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НовостиОбщество21 марта 2023 8:52

«Теплоэнерго» вернет нижегородцам более 237 миллионов рублей по итогам перерасчета

Возврат коснется жителей 2400 многоквартирных домов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
«Теплоэнерго» вернет нижегородцам более 237 миллионов рублей по итогам перерасчетов.

«Теплоэнерго» вернет нижегородцам более 237 миллионов рублей по итогам перерасчетов.

Фото: Антон ФОКИН

АО «Теплоэнерго» вернет нижегородцам 237,5 млн рублей по итогам ежегодной корректировки начислений за отопление. Возврат коснется жителей 2400 многоквартирных домов, сообщили в компании.

Корректировка платы проводится каждый год в первом квартале – это касается лишь тех домов, в которых есть общедомовые приборы учета. Именно по результатам сопоставления показаний приборов и делается корректировка. Нынешняя зима была теплее предыдущей, поэтому годовой перерасчет будет производиться в пользу жителей.

Однако в ряде случаев, наоборот, возникшую разницу придется оплатить жильцам. Как правило, это происходит в тех случаях, если домовой прибор учета неисправен – по каждому такому случаю представители компании консультируют индивидуально. Если доплата составит более 40 рублей на квадратный метр, человеку предоставляется рассрочка.