«Теплоэнерго» вернет нижегородцам более 237 миллионов рублей по итогам перерасчета

«Теплоэнерго» вернет нижегородцам более 237 миллионов рублей по итогам перерасчетов. Фото: Антон ФОКИН

АО «Теплоэнерго» вернет нижегородцам 237,5 млн рублей по итогам ежегодной корректировки начислений за отопление. Возврат коснется жителей 2400 многоквартирных домов, сообщили в компании.

Корректировка платы проводится каждый год в первом квартале – это касается лишь тех домов, в которых есть общедомовые приборы учета. Именно по результатам сопоставления показаний приборов и делается корректировка. Нынешняя зима была теплее предыдущей, поэтому годовой перерасчет будет производиться в пользу жителей.

Однако в ряде случаев, наоборот, возникшую разницу придется оплатить жильцам. Как правило, это происходит в тех случаях, если домовой прибор учета неисправен – по каждому такому случаю представители компании консультируют индивидуально. Если доплата составит более 40 рублей на квадратный метр, человеку предоставляется рассрочка.