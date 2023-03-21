День открытых дверей в Мининском собрал более 200 абитуриентов из разных регионов

День открытых дверей прошел 19 марта в Мининском университете. Более 200 учеников инженерных и психолого-педагогических классов, а также абитуриентов из разных регионов приняли участие в этом мероприятии.

С приветствием к собравшимся обратилась исполняющая обязанности министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова. Она рассказала о заинтересованности региона в молодом и перспективном поколении педагогов и пожелала школьникам успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что высокая востребованность выпускников является одним из преимуществ вуза, когда гарантом трудоустройства выступает государство. Нередко работодатели привлекают студентов уже со 2-3 курса, и вуз идет навстречу, устанавливая индивидуальный график обучения.

- Востребованность профессии уже привела к тому, что педагогические направления сейчас - в ТОП-3 самых популярных среди абитуриентов, - сказал он. - И неслучайно этот год объявлен Президентом Годом педагога и наставника. На федеральном уровне предпринимаются серьезные шаги по повышению престижа профессии, обсуждается также и присвоение учителю особого государственного статуса. Так что, сейчас лучшее время стать членом этой большой профессиональной команды, тем более, что мы предоставляем одни из лучших условий обучения. В частности, у нас самые высокие стипендии - до 25 тысяч рублей.

Во время Дня открытых дверей абитуриенты и их родители узнали, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ, познакомились с деканами факультетов, получили консультации от членов приемной комиссии, а также познакомились со студенческими объединениями и современными технологиями, которые Мининский университет использует в процессе обучения. Школьники управляли роботами, знакомились с виртуальной реальностью, а также участвовали во флешмобе с роботом-спортсменом и в других творческих активностях от факультетов.

Будущие студенты ознакомились с научно-техническими возможностями и студенческой жизнью вуза

Кроме того, один из крупнейших партнеров вуза - Сбер - презентовал участникам Дня открытых дверей специальные возможности платного обучения в вузе. Специалисты Сбера, в том числе начальник управления прямых продаж Нижегородского отделения Сбера Наталья Иноземцева, рассказали про программу “Образовательный кредит с государственной поддержкой.

Для тех, кто не смог прийти на День открытых дверей, доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Также узнать актуальную информацию о поступлении в Мининский университет можно на сайте в разделе “Абитуриенту”, в официальной группе Вконтакте и по телефону приемной комиссии +7 (831) 262-26-20.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина