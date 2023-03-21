Непредсказуемые последствия весеннего половодья под контролем энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В период паводков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усиливает подготовку электросетевого комплекса к возможным последствиям подтопления объектов электросетевого хозяйства.

Специалисты компании провели масштабную подготовительную работу, в рамках которой реализован комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы электрооборудования во время паводка. Во всех филиалах компании проведены осмотры переходов высоковольтных линий через реки с проверкой состояния фундаментов опор и защиты от ледохода. Проверена исправность плавсредств, стационарных и передвижных насосов, а также другой спецтехники. С оперативно-ремонтным персоналом проведены дополнительные инструктажи о порядке действий в зонах затопления.

В настоящее время территориями с высокой степенью паводковой активности являются Калужская, Кировская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

С целью получения оперативной информации о погодных условиях, интенсивности таяния снега и риске наводнения, налажено эффективное взаимодействие с территориальными органами Росгидромета и МЧС России, а также региональными и муниципальными органами власти. Паводковой комиссией филиалов осуществляется постоянный мониторинг объектов, находящихся в зонах повышенного риска.

«Мы круглосуточно контролируем ситуацию с паводковой активностью на всей территории присутствия компании. Наработанный опыт и системный подход к подготовке позволит нам обеспечить безаварийную работу электросетевого комплекса и бесперебойное энергоснабжение потребителей даже в сложных условиях половодья», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.