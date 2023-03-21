Траты 5,6 млн рублей при строительстве нижегородской «Школы 800» признаны неэффективными. Фото: Юлия Горшкова

Траты в 5,6 млн рублей при строительстве «Школы 800» в Нижнем Новгороде признаны неэффективными. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты Нижегородской области, пишет «Ъ - Приволжье».

В частности, нерациональное использование средств было выявлено при возведении корпуса в Верхних Печерах. Так, например, аудиторы посчитали неоправданной трату средств на молниезащиту, которая «не подлежит применению».

В целом за 2022 год контрольно-счетная палата проверила расходование 24 млрд рублей, общая сумма нарушений составила почти 950 миллионов. Большинство из них – 79% - было допущено при составлении финансовой и бухгалтерской отчетности.

Напомним, корпус «Школы 800» в Верхних Печерах начали строить летом 2020 года, здание ввели в эксплуатацию в ноябре 2022 года, а еще через месяц организация получила лицензию на образовательную деятельность. 27 февраля школа распахнула свои двери для первых учеников.