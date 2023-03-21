Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 7:10

Нижегородский Дом народного единства представил программу адаптации участников СВО

В работе задействованы разные ведомства
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородский Дом народного единства представил программу адаптации участников СВО.

Нижегородский Дом народного единства представил программу адаптации участников СВО.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородский Дом народного единства представил комплексную программу адаптации участников СВО и их семей, которую планируется реализовать совместно с правительством регионе.

Как рассказали в Доме народного единства, в данной программе будут задействованы все необходимые ведомства и организации: министерства здравоохранения, спорта, культуры, военкоматы, управления по труду и занятости, социально ориентированные некоммерческие организации.

В частности, программа предполагает оказание психологической помощи вернувшимся с СВО военнослужащим и их семьям. Психологи создали специальные памятки, как вести себя домочадцам с родственником, вернувшимся со спецоперации. А эксперты ведущих нижегородских вузов разработали программы переподготовки психологов для консультирования военнослужащих и их семей – сейчас в реестре 180 таких специалистов.