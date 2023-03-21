Более 10 тысяч нижегородцев воспользовались «Поездами здоровья» с начала 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 10, 6 тысячи жителей Нижегородской области воспользовались передвижными лечебно-диагностическими комплексами «Поезда здоровья» с начала 2023 года. По результатам консультаций и обследований около 870 человек было направлено на госпитализацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За два месяца врачи провели более 19 тысяч консультаций. На приеме работали кардиологи, неврологи, эндокринологи, онкологи, хирурги и другие специалисты. Жители отдаленных уголков Нижегородской области могли сделать УЗИ и пройти лабораторные исследования.

Проект «Поезда здоровья» реализуется в регионе с 2018 года. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» для «поездов здоровья» было закуплено оборудование для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других патологий.

Услугами «Поездов здоровья» воспользовались жители 126 населенных пунктов региона. Сейчас мобильные комплексы работают в Большеболдинском, Ветлужском и Вознесенском районах, в Дзержинске и Первомайске.