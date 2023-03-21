Нижегородское «Торпедо» со счетом 0:4 проиграло СКА в плей-офф КХЛ

"Торпедо" уступило СКА в плей-офф. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 0:4 уступила СКА в третьем матче четвертьфинальной серии КХЛ, состоявшемся в Санкт-Петербурге 20 марта, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

На старте игры соперники создавали множество моментов у ворот друг друга, но точнее оказались хозяева. Ныне «армеец» Дамир Жафяров стал соавтором первой шайбы в ворота своей бывшей команды, а затем и сам отличился.

Во втором периоде гости попытались исправить ситуацию, но бросок Кирилла Воронина вышел неточным. Нижегородцы пытались вынудить соперника нарушить правила. Им трижды удалось добиться численного преимущества, но шайба никак не заходила в петербуржские ворота. Хозяева оформили контратаку в меньшинстве, которая завершилась их третьим голом.

У «Торпедо» не задалась игра и в третьем периоде. Сначала пустые ворота СКА выручила штанга, а затем петербуржцы забросили свою четвертую шайбу.

Отметим, что в Санкт-Петербург вместе с командой прибыли 6 автобусов с болельщиками. Огромной была поддержка и в самом Нижнем Новгороде. Для болельщиков развернуты две фан-зоны — в ТРК «Небо» и на 5 этаже ЦУМа. Четвертая встреча команд в рамках плей-офф состоится в КРК «Нагорный» 22 марта. Проигрывать этот матч нижегородцам нельзя, так как в случае победы СКА выйдет в следующий этап плей-офф.