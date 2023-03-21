В филиале «Нижновэнерго» прошла «Встреча поколений»

В центральном офисе филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» –«Нижновэнерго» состоялась встреча ветеранов энергетической отрасли, представителей Совета молодежи и действующих сотрудников филиала в рамках проекта «Связь поколений».

Мероприятие проходило в формате «круглого стола», в ходе которого молодые работники и специалисты смогли пообщаться со старшими коллегами за чашкой чая, обсудить вопросы развития электросетевого комплекса. Такая встреча проводится в филиале впервые, но несмотря на это общение прошло в теплой дружеской атмосфере: и обсудили, и посмеялись, и поделились впечатлениями, и зарядились оптимизмом от старшего поколения энергетиков. Невзирая на пенсионный возраст – молодежи есть чему у них поучиться!

Для гостей филиала показали несколько фильмов о жизни и деятельности современных энергетиков. После этого участников встречи провели с экскурсией по обновленному зданию, показали музей. В завершении встречи всем гостям вручили памятные подарки.

«Огромное спасибо за организацию встречи с ветеранами «Нижновэнерго»! Все прошло очень душевно, неформально и познавательно», – отметил один из участников «Встречи поколений».