13-летний мальчик, пропавший на Бору, найден 20 марта

Поиски 13-летнего мальчика из поселка Большое Пикино Борского района завершены. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «ВолонтерНН».

Напомним, утром 20 марта мальчик ушел из дома и отправился куда-то на автобусе. Уже вечером появилась информация от волонтеров о том, что подросток найден живым.

Спасатели благодарят всех за помощь в поисках и распространение информации.

Напомним, 23 февраля около 14.00 10-летний Саша Левичев из Нижегородской области ушел из дома на прогулку и не вернулся. Его дом находится на улице Садовой в селе Великий Враг Кстовского района.

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