Подрядчики для ремонта путепровода на Московском шоссе и дороги на улице Ванеева определены в Нижнем Новгороде

Путепровод на 4 километре Московского шоссе Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчики, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде путепровод на Московском шоссе и участок дороги на улице Ванеева, определены по результатам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

ООО «Нижавтодорстрой» отремонтирует путепровод на 4 километре Московского шоссе через улицу Кузбасскую. Работы продляться с 2023 по 2024 года. В план входят замена плит автодороги и тротуаров, обновление опор и балок моста.

Участок дороги на улице Ванеева Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Капитальный ремонт участка дороги на улице Ванеева – от улицы Агрономической до улицы Адмирала Васюнина выполнит ООО «Эйдос». На участке необходимо расширить проезжую часть, перенести опоры освещения, заменить линии троллейбуса, а также сменить асфальт на дороге и тротуарах.

В МКУ «ГУММиД» отмечают, что с ООО «Нижавтодорстрой» и ООО «Эйдос» планируют заключить контракты с 27 марта.

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