Финансовые нарушения на 950 млн рублей обнаружены в Нижегородской области Фото: Даниил ОПАРИН

Финансовые нарушения на 949,78 млн рублей зафиксировала Контрольно-счетная палата Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает «NewsRoom24» со ссылкой на отчет о деятельности ведомства.

В 2022 году было проверено всего 24 млрд рублей.

Согласно документу, в бюджет региона необходимо вернуть 103,25 млн рублей. Уже возвращено 51,8 млн рублей, из которых 32,4 млн рублей поступили в бюджет после проверок отчетного года, а 19,4 млн рублей – предыдущих лет.

Отметим, 750 млн рублей, а это 79% от суммы нарушений, относятся к замечаниям по созданию финансовых отчетов. 142 млн рублей, или 15%, составляют нарушения при реализации муниципальных и государственных закупок. 54,6 млн рублей, равные 6% от общей суммы, приходятся на формирование и исполнение бюджетов. И менее 1% относится к замечаниям по распоряжению государственной собственности.

Тем не менее в 2022 году КСП удалось предотвратить потери в бюджете Нижегородской области в 11 млн рублей.

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