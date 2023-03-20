Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 1 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сезон охоты на пернатую дичь начнется в Нижегородской области с 1 апреля. Выдача разрешений на добычу птицы в общедоступных охотничьих угодьях ведется с сегодняшнего дня, сообщает региональный минлесхоз.

Весной разрешено охотиться на самцов глухарей на току с подхода, на токующих тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток с использованием подсадной утки или с помощью манка, на гусей и казарок из укрытия – с чучелами или манком. Добыча большинства пернатых разрешена только с использованием гладкоствольного длинноствольного оружия.

В частности, охота на глухарей, тетеревов и вальдшнепов разрешена всего лишь в течение нескольких дней: в южной зоне с 8 по 17 апреля, в северной зоне – с 14 по 24 апреля. На водоплавающую дичь можно охотиться с 15 по 24 апреля в южной зоне и с 22 апреля по 1 мая – в северной. Охота на селезней с использованием подсадных уток допускается с 1 апреля по 10 мая на территории всего региона.