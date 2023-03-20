Карантин по бешенству установлен в 16 районах Нижегородской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Карантин по бешенству установлен в 16 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В частности, в марте были выявлены больные бешенством две кошки, одна собака и две лисицы в Чкаловском, Богородском, Сеченовском и Княгининском районах. Кроме того, с начала года установлены карантинные мероприятия в Сергачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском, Бутурлинском, Пильнинском, Сосновском, Володарском, Балахнинском, Починковском, Вачском, Перевозском, Павловском районах. В общей сложности здесь заразились бешенством 24 животных.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области было зарегистрировано 63 случая бешенства среди животных. Среди заразившихся животных оказались 23 лисицы, 28 собак, девять кошек и даже одна корова. При этом только половина заболевших собак – бездомные, среди кошек этот показатель составляет третью часть.