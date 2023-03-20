Нижегородцы недовольны состоянием подземного перехода на площади Лядова

Источник: Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)

Нижегородцы вновь жалуются на то, что подземный переход на площади Лядова находится в ужасном состоянии. Об этом горожане пишут в социальных сетях.

– Местами с потолка что-то льётся, до этого лишь капало. Плитка соревнуются, где больше отпадёт. Кусками на стенах, на полу или лестницах, – пишут местные жители.

В администрации Советского района «Комсомолке» сообщили, что сейчас переход обследуют, чтобы выяснить причины возникновения течи. Также специалисты занимаются составлением локально-сметного расчета для её устранения.

А в феврале этого года подрядчик осматривал ступени подземного перехода. Тогда было решено, что их ремонт будет проводиться в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, ранее собщалось, что подземный переход от Гордеевского микрорайона к пригородным кассам Московского вокзала в Нижнем Новгороде приведут в порядок. Нижегородка сообщила, что в указанном подземном переходе много мусора, есть грязь на пандусах и стенах, стоит ужасный запах и часто можно заметить маргиналов. Также в переходе украдены металлические решетки, которые закрывали дренажные приемники, сейчас они закрыты кусами ДСП.

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