Состояние упавшей с восьмого этажа 13-летней нижегородки стабилизировалось

Состояние школьницы выпавшей из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде, стабилизировалось. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили на городской станции скорой помощи.

- По состоянию на 20 марта, ребенок находится в стабильном состоянии и продолжает получать необходимую медицинскую помощь в условиях стационара, - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта стало известно о несчастном случае, произошедшем на улице Мончегорской. Девочка выпала из окна с высоты 8 этажа. Медики незамедлительно прибыли на место и оказали необходимую помощь. Пострадавшую доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Как только ее состояние улучшилось, школьницу доставили в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

В настоящее время сотрудники регионального СУ СКР выясняют обстоятельства случившегося.