Надпись 1943 года на стене Нижегородского кремля предложили увековечить. Фото: Городские экспедиции

Старую надпись, выцарапанную на кирпичной кладке Нижегородского кремля, предложили увековечить. Об этом представители проекта «Городские экспедиции» написали на своей странице в соцсети.

Нацарапанная надпись «Стена на посту, 31 Х 43 М.И.Н.» (или же «Стоял на посту, 31 Х 43 М.И.Н.»), как считают представители архитектурного сообщества, могла быть сделана уходящими на фронт солдатами и является частью нашей истории, поэтому ее важно сохранить, поместив под стекло.

- Это был бы яркий пример подлинного сохранения истории, который бы показал: важно сохранять все эпохи, а не воссоздавать «историческую справедливость» и не стремиться к неуловимому «как было изначально». В истории было и такое, что Кремль не был памятником, и живо свидетельство его оборонного значения… - говорится на странице «Городских экспедиций».

Напомним, в 2021 году в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода Нижегородский кремль был отреставрирован, а его территория благоустроена.