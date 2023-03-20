Глава Дзержинска Иван Носков провел очередной рабочий объезд районов города

18 марта глава города Дзержинска Иван Носков совместно с представителями структурных подразделений администрации города и депутатами Думы города проверил работу коммунальных служб, обслуживающих многоквартирные дома и придомовые территории.

В первую очередь глава города встретился с жителями дома № 7 на пр. Дзержинского, где произошла протечка кровли. Как доложила директор УК «Жилой мир» Марина Романова, в настоящее время вопрос решен, готовится проект ремонта поврежденного участка кровли.

«Жилфонд Дзержинска обслуживают больше 100 управляющих компаний, ТСЖ и ТСН. Все они обязаны соблюдать стандарты и нормативы содержания придомовых территорий. Если не справляются с работой, собственники вправе обращаться в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Отметил, что вандалы опять начали портить фасады. Особенно это заметно на свежеотремонтированных фасадах на проспекте Дзержинского. Не живется в красивом чистом городе, да? В апреле будет общегородской субботник, будем в том числе стирать и закрашивать эти глупые каракули. Надеюсь, Общественная палата города возьмет на контроль тему вандализма и полиция подключится к работе».

Во дворе дома № 54 по проспекту Циолковского, куда также по просьбе жителей заехал глава Дзержинска, снег, складированный на детский площадке, был вывезен непосредственно в день его визита. «Всю зиму двор мало того что плохо убирали, так еще и соорудили две огромные кучи снега прямо на детской площадке. Естественно, что двор с наступлением теплой погоды «поплывет», а из такого «ручейка» обычно и образуются «реки» на тротуарах по всему городу», – написал в своих социальных сетях глава города Дзержинска Иван Носков и отметил, что такие вопросы, как содержание дворовых территорий, должны решаться оперативно, не переходя в общегородские проблемы.

В рамках старта ремонтной кампании в социальных учреждениях представители структурных подразделений администрации города и депутаты городской Думы посетили с рабочим визитом школу искусств № 7. В 2022 году здесь уже был отремонтирован хореографический зал, а в 2023-м будет оборудован пандус для обеспечения доступной среды маломобильным жителям.

«У нас на этот год запланировано большое и важное дело. Установка пандуса влечет за собой замену входной группы – это 5 дверей – и выравнивание пола малого фойе. Также в случае экономии финансирования мы планируем сделать ремонт и звукоизоляцию двух музыкальных классов», – поделилась директор школы искусств № 7 города Дзержинска Ольга Баландина.

Напомним, также в 2023 году ремонтные работы пройдут в учреждениях культуры, спорта и молодежных центрах города, на них выделено 58,6 млн рублей. Таким образом, общая стоимость ремонтной кампании учреждений социальной сферы Дзержинска составит более 240 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска