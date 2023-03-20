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НовостиОбщество20 марта 2023 13:44

В Иван Носков: «Инициативы жителей вселяют уверенность, что город будет развиваться и общественность примет в этом непосредственное участие»

Впервые дзержинцы должны поддержать одновременно 46 инициатив
Иван Носков встретился с инициативной группой выдвинувших проект благоустройства сквера на пр. Дзержинского

Иван Носков встретился с инициативной группой выдвинувших проект благоустройства сквера на пр. Дзержинского

В рамках рабочего объезда районов города глава Дзержинска Иван Носков встретился с инициативной группой выдвинувших проект благоустройства сквера на пр. Дзержинского. Проект жителей по благоустройству сквера между домами №№ 7 и 9 по проспекту Дзержинского может быть реализован уже в 2023 году в рамках губернаторского проекта «Вам решать!».

Инициативная группа рассказала главе города о том, как ведется агитация в рамках голосования за их проект, и о своих планах по преобразованию сейчас запущенной территории.

«Между домами действительно достаточно места, чтобы обустроить уютную зону отдыха для всех, кто проживает в соседних домах и через дорогу, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Лавочки, свет, аккуратное ухоженное озеленение и, что немаловажно, асфальтировка проездов вокруг сквера вполне могут сделать из заросшего пустыря драйвер благоустройства и соседних дворов. Чтобы обновленный сквер обрел свой законченный вид, думаю, разумно было бы заменить заборы палисадников вокруг него на более эстетичный вариант. Управляющая компания не должна оставаться в стороне, следует продумать этот вопрос заранее».

Глава Дзержинска поблагодарил жителей за высокую гражданскую позицию и ответственное отношение к развитию города. «Инициативы жителей вселяют уверенность, что город будет развиваться и общественность примет в этом непосредственное участие. Голосование по проекту «Вам решать!» в этом году достаточно сложное. Впервые дзержинцы должны поддержать одновременно 46 инициатив. Уверен, весомый вклад в голосование внесут Общественная палата города и весь некоммерческий и промышленный сектор округа. Мы крайне заинтересованы реализовать все инициативы проекта «Вам решать!» в этом году», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Впервые дзержинцы должны поддержать одновременно 46 инициатив

Впервые дзержинцы должны поддержать одновременно 46 инициатив

Всего на сегодняшний день на сайте golosza.ru за 46 инициатив, поданных жителями Дзержинска и поселков, проголосовали более 8 тысяч человек. Голосование продлится до 7 апреля.

«Я очень рад, что у нас в округе есть инициативные люди, которые решили поучаствовать в губернаторском проекте «Вам решать!». Проект благоустройства сквера на проспекте Дзержинского, выдвинутый жителями, лично мне очень понравился. Думаю, горожане его поддержат и эта небольшая зеленая зона преобразится, станет уютнее и комфортнее. Призываю всех потратить совсем не много времени и проголосовать за инициативы дзержинцев. Важна поддержка каждого!», – сказал депутат Думы Дзержинска Сергей Гаврюшкин.

Напомним, в рамках губернаторского проекта «Вам решать!» на территории городского округа Дзержинск только за два последние года (2021 – 2022) было реализовано 40 инициатив жителей по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок и т.д.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска