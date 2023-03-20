В Иван Носков: «Инициативы жителей вселяют уверенность, что город будет развиваться и общественность примет в этом непосредственное участие»

Иван Носков встретился с инициативной группой выдвинувших проект благоустройства сквера на пр. Дзержинского

В рамках рабочего объезда районов города глава Дзержинска Иван Носков встретился с инициативной группой выдвинувших проект благоустройства сквера на пр. Дзержинского. Проект жителей по благоустройству сквера между домами №№ 7 и 9 по проспекту Дзержинского может быть реализован уже в 2023 году в рамках губернаторского проекта «Вам решать!».

Инициативная группа рассказала главе города о том, как ведется агитация в рамках голосования за их проект, и о своих планах по преобразованию сейчас запущенной территории.

«Между домами действительно достаточно места, чтобы обустроить уютную зону отдыха для всех, кто проживает в соседних домах и через дорогу, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Лавочки, свет, аккуратное ухоженное озеленение и, что немаловажно, асфальтировка проездов вокруг сквера вполне могут сделать из заросшего пустыря драйвер благоустройства и соседних дворов. Чтобы обновленный сквер обрел свой законченный вид, думаю, разумно было бы заменить заборы палисадников вокруг него на более эстетичный вариант. Управляющая компания не должна оставаться в стороне, следует продумать этот вопрос заранее».

Глава Дзержинска поблагодарил жителей за высокую гражданскую позицию и ответственное отношение к развитию города. «Инициативы жителей вселяют уверенность, что город будет развиваться и общественность примет в этом непосредственное участие. Голосование по проекту «Вам решать!» в этом году достаточно сложное. Впервые дзержинцы должны поддержать одновременно 46 инициатив. Уверен, весомый вклад в голосование внесут Общественная палата города и весь некоммерческий и промышленный сектор округа. Мы крайне заинтересованы реализовать все инициативы проекта «Вам решать!» в этом году», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Впервые дзержинцы должны поддержать одновременно 46 инициатив

Всего на сегодняшний день на сайте golosza.ru за 46 инициатив, поданных жителями Дзержинска и поселков, проголосовали более 8 тысяч человек. Голосование продлится до 7 апреля.

«Я очень рад, что у нас в округе есть инициативные люди, которые решили поучаствовать в губернаторском проекте «Вам решать!». Проект благоустройства сквера на проспекте Дзержинского, выдвинутый жителями, лично мне очень понравился. Думаю, горожане его поддержат и эта небольшая зеленая зона преобразится, станет уютнее и комфортнее. Призываю всех потратить совсем не много времени и проголосовать за инициативы дзержинцев. Важна поддержка каждого!», – сказал депутат Думы Дзержинска Сергей Гаврюшкин.

Напомним, в рамках губернаторского проекта «Вам решать!» на территории городского округа Дзержинск только за два последние года (2021 – 2022) было реализовано 40 инициатив жителей по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок и т.д.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска