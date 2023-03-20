Подрядчик для установки крытых павильонов трех станций метро определен в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

ООО «Стандарт» 15 марта стал подрядчиком по устройству наземных крытых павильонов трех станций метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядная организация должна, кроме установки павильонов, также оснастить сходы станций метро необходимым оборудованием.

Работы на сходе № 1 станции «Парк культуры» и сходе № 1 станции «Ленинская» нужно выполнить до 31 июля 2023 года. Срок исполнения работ на сходах №1; №3; №5; №7 станции «Двигатель революции» – 31 декабря 2023 года.

Напомним, на строительство наземных крытых павильонов к сходам трех станций метро в Нижнем Новгороде суммарно направят 111,4 млн рублей.

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