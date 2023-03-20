Сеть велодорожек планируют создать при ремонте тротуаров в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На обновление тротуаров и обустройство велодорожек в Нижнем Новгороде в 2023 году направят свыше 100 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Решили проводить не просто ремонт, а создать настоящую инфраструктуру с новыми протяжёнными велодорожками, навигацией, разметкой, – отмечает мэр.

Он считает, что организованная велосеть позволит нижегородцам отправляться в многочасовые прогулки по городу на велосипедах.

В Автозаводском районе уже обустроены 5 километров велодорог, планируется устройство еще 11,7 километров. После этого работы пройдут в Ленинском районе.

Велосипедные дорожки затронут не только туристические маршруты районов, но также пути нижегородцев на работу, к остановкам и в парках.

– Работа предстоит непростая: наш город отличает сложный рельеф и расположение на слиянии двух рек. Также необходимо принять во внимание сложившуюся городскую планировку, инфраструктуру, зеленые насаждения, – добавляет Юрий Шалабаев.

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