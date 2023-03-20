Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях в Нижегородской области

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях МЧС, посвященных подготовке к безаварийному прохождению весеннего половодья и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В них приняли участие 350 человек, использовалось 57 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Такие учения проводятся ежегодно во всех субъектах России. В этом году в тренировке приняли участие следующие филиалы АО «Транснефть-Верхняя Волга»: Горьковское, Марийское, Рязанское районные нефтепроводные управления (РНУ), а также Володарское районное нефтепродуктопроводное управление (РНПУ).

В соответствии со сценарием на первом этапе в пяти подразделениях компании был установлен режим функционирования «Повышенная готовность» объектовой подсистемы ЧС АО «Транснефть-Верхняя Волга». Организовано взаимодействие с центрами управления в кризисных ситуациях МЧС России по городу Москве, Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской, Ярославской, Кировской, Тульской областям, Республикам Марий Эл и Чувашия.

Обеспечен непрерывный контроль за паводковой обстановкой в районах расположения производственных объектов предприятия, организованы мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

В ходе второго этапа, на основании прогноза развития гидрометеорологической и пожарной обстановки на территории РФ в подразделениях компании был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

Сотрудники всех аварийно-спасательных формирований оперативно обеспечили полную готовность сил и средств, которые могут быть привлечены к ликвидации возможного разлива нефти и нефтепродуктов в результате паводка, охране площадных объектов, а также линейной части.

В ходе третьего этапа учений во всех подразделениях АО «Транснефть-Верхняя Волга» были проведены практические мероприятия по тушению условного пожара.

Курирующие структуры положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой командно-штабных учений.