Седьмой кинофестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде летом 2023 года ФОТО: сайт кинофестиваля «Горький fest»

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» в седьмой раз пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают его организаторы в сообществе ВКонтакте «Кинофестиваль Горький fest».

В 2023 году кинофестиваль начнется 7 июля, а закончится – 13.

Как сообщают организаторы, прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля пройдет с 20 марта по 20 мая. Участвовать могут фильмы любых жанров, снятые в период 2021-2023 года.

Отметим, в этом году режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы 100 лет. О том, будет ли программа фестиваля приурочена к этой дате, пока не сообщается.

Напомним, VI фестиваль нового российского кино «Горький fest – 2022» прошел с 8 по 14 июля 2022 года. Тогда нижегородский фестиваль стал первым крупным кино-событием России за все пандемийное и постпандемийное время.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен