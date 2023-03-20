Ретро-автобусы могут появиться на улицах Нижнего Новгорода ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать идею запуска ретро-автобусов по улицам Нижнего Новгорода. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин посетил Санкт-Петербург с рабочей поездкой. Он отметил, что по улицам Питера ездят туристические кареты и ретро-автобусы. Это привело его к идее запуска такого средства передвижения по Нижнему Новгороду.

– Есть ретро-электрокары в Кремле и на Ярмарке, ретро-трамвай тоже есть. Достаточно? Поручил проработать. Может, запустить и ретро-автобус? Подумаем, – пишет губернатор.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в Нижнем Новгороде состоялся запуск стилизованного ретро-поезда. В том же году трамваи Нижнего Новгорода, выходящие на маршрут городского кольца, были стилизованы под ретро-стиль.

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