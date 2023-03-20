ФК «Торпедо» оспаривает итоги матча с «Пари НН» в 20 туре РПЛ

Нижегородцев обвиняют в несоблюдении регламента РПЛ. Фото: ФК "Пари НН".

Столичный футбольный клуб «Торпедо» намерен опротестовать итоги матча с «Пари НН» состоявшегося в Нижнем Новгороде 19 марта в рамках 20 тура Российской Премьер-лиги.

- ФК «Торпедо Москва» официально уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН». Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки, - говорится в официальном сообщении на сайте москвичей.

Протест связан с выходом на поле полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова, который не должен был выходить на поле в этом матче из-за перебора желтых карточек. Эта встреча завершилась со счетом 1:1.

В РПЛ подтвердили - Михайлов получил 2 «горчичника», играя в системе «Зенита», также две желтых карточки в этом сезоне ему выписали уже в составе нижегородцев. Таким образом, матч с «Торпедо» полузащитник должен был пропустить.

- Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях. В соответствии с регламентом РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала, - прокомментировали в РПЛ.

В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза готовы рассмотреть обращение столичного «Торпедо».