Ограничение скорости на дорогах до 20-40 км в час могут ввести в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

Скорость на дорогах Нижнего Новгорода планируют снизить до 20-40 километров в час из-за ям. Ограничения могут ввести на время проведения полноценного ямочного ремонта. Об этом сообщает «АиФ-НН» со ссылкой на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Андрея Житникова.

Ремонт ям начнется в апреле. Самыми сложными участками являются проспект Гагарина, где уже прошла фрезеровка, и улица Родионова, на которой для каждого из трех частей участка нужен отдельный тип ремонта.

В 2023 году планируют отремонтировать от ям участки дорог суммарной площадью более 160 тысяч квадратных метров. Отметим, в 2022 году объем работ составлял 100 тысяч квадратных метров.

До начала ремонта на дорогах должны будут установлены предупреждающие знаки о необходимости снизить скорость. Это уменьшит аварийность на проблемных участках, особенно в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

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