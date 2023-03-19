Нижегородцы смогут пройти бесплатную диспансеризацию в 2023 году Фото: Анастасия ОСИПОВА

Нижегородцы, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также люди в возрасте 40 лет и старше смогут пройти бесплатную диспансеризацию по ОМС в 2023 году. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС по Нижегородской области.

Диагностика организма поможет гражданам на ранней стадии выявить признаки онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы, легких и сахарного диабета.

По результатам осмотров пациент может быть взять под наблюдение в диспансере или направлен для получения специальной медицинской помощи.

– В 2022 году более 136 тысяч нижегородцев прошли профилактические медицинские осмотры, свыше 103 тысяч – углубленную диспансеризацию после COVID-19, – рассказала директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Также Светлана Ермолова отмечает, что работнику для прохождения диспансеризации выделяется 1 или 2 дня с сохранением среднего заработка.

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