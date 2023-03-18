Автомотопробег в честь воссоединения Крыма с Россией прошел в Нижнем Новгороде 18 марта. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Патриотический автомотопробег «Крым, Донбасс, Россия - навсегда!» в честь 9-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Нижнем Новгороде 18 марта. В мероприятии задействовали 200 украшенных флагами автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Мероприятие стартовало у Дворца культуры «ГАЗ». Там организовали концерт с выступлениями творческих коллективов. После этого автоколонна проехала через проспект Ленина, а также улицы Октябрьской Революции, Чкалова и Советскую. Завершился автомотопробег на Стрелке, где гости мероприятия поучаствовали в патриотическом флешмобе.

- Такими акциями мы хотим еще раз доказать, что в нерушимом единстве жителей - главная сила и мощь нашей страны. Цель автопробега - не просто проехать по городу с флагами, а поддержать и поздравить крымчан и всю Россию с важнейшим историческим событием, - подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Согласно информации, для нижегородцев организовали акцию по раздаче лент-триколор и флажков. Также гости мероприятия смогли послушать об истории воссоединения Крыма с Россией и значении цветов российского флага.

Напомним, главную телебашню Нижегородской области украсит архитектурно-художественная подсветка в честь воссоединения Крыма с Россией, 18 марта. Она будет радовать жителей города с 19:00 до 22:00.