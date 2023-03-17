Путепровод через железную дорогу в Сергаче закроют из-за капремонта с 20 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Путепровод через железнодорожные пути в Сергаче закроют из-за проведения капитального ремонта с 20 марта. Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, будет закрыт участок автомобильной дороги 22К-0162 «Работки - Порецкое», который является путепроводом через железнодорожные пути в Сергаче. Так, путепровод будет огорожен, а на подъездах к нему установят специальные дорожные знаки.

Отмечается, что во время капитального ремонта движение транспорта перенаправят на автомобильную дорогу 22К-0077 «Северный обход города Сергач», а потом на автодорогу 22К-0092 «Обход города Сергач» на участке от автодороги «Воротынец - Спасское - Сергач» до «Сергач - Пильна». И после этого - по улице Депутатской, с выездом на автомобильную дорогу 22К-0162 «Работки - Порецкое».

Проект ремонтных работ направят на госэкспертизу уже в апреле. А сами работы будут проводиться в 2023-2024 годах.