Пентхаус с видом на Нижегородский кремль продают за 149 миллионов рублей. Фото: сайт «Авито».

Пентхаус с видом на Нижегородский кремль продают за 149 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

Согласно информации, 6-комнатная квартира располагается по Верхневолжской набережной, 2Б. Элитное жилье находится на последнем этаже девятиэтажного дома. Так, новые жильцы смогут наслаждаться прекрасными видами на Волгу и Кремль.

- Вы ощутите себя в самом настоящем Дворце с энергетикой достатка, роскоши и уюта. Великолепный, стильный ремонт из дорогих premium-материалов выполнен по авторскому дизайн-проекту, - отметил продавец.

Общая площадь пентхауса составляет почти 290 квадратных метров. Также имеется терраса площадью в 40 квадратных метров. По словам продавца, в стоимость квартиры входит вся мебелью, техника, освещение и элементы декора.