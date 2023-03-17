Студенты ННГАСУ ознакомились с работой Слудинской водопроводной станции

Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета направления подготовки «Водоснабжение и водоотведение» 16 марта посетили Слудинскую водопроводную станцию. Профориентационную экскурсию для них провели сотрудники АО «Нижегородский водоканал». Студенты увидели технологические этапы очистки воды и ознакомились с лабораторным комплексом.

Экскурсия стала одним из этапов масштабной целенаправленной работы по профориентации студентов одного из основных технических вузов Нижнего Новгорода – ННГАСУ, которую проводят крупнейшие коммунальные предприятия города – АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго». Ранее студенты вуза посетили крупнейшую котельную города – Нагорную теплоцентраль, где ознакомились с работой АО «Теплоэнерго».

– Очень понравилась экскурсия, понравилось, что Нижегородский водоканал участвует в нацпроектах и зовёт на работу. Появилось желание в дальнейшем трудоустроиться и найти себя в этой отрасли, – рассказал после мероприятия студент 4 курса ННГАСУ Эмиль Санеев.

Экскурсия позволила студентам не только узнать о тонкостях процесса очистки воды, но и оценить предприятие как перспективное место работы.

– ННГАСУ – стратегический партнёр АО «Нижегородский водоканал». Мы активно участвуем в образовательном процессе студентов профильных специальностей, выступая базой проведения производственной практики. Также у студентов ННГАСУ есть возможность получить именную стипендию имени А.И. Дельвига АО «Нижегородский водоканал» и опыт работы, приняв участие в нашем проекте «Кросс-функциональная стажировка». Профориентационные экскурсии Нижегородский водоканал проводит регулярно, их задача – подтвердить выбор студентов и дать им дополнительную мотивацию идти работать по специальности, – отметила по итогам мероприятия Валерия Тихонова, начальник управления по работе с персоналом АО «Нижегородский водоканал».

Сотрудники АО «Нижегородский водоканал» провели для студентов профориентационную экскурсию

Кросс-функциональная стажировка – это проект, который уже несколько лет АО «Нижегородский водоканал» успешно реализует совместно с ННГАСУ и рядом других вузов и ссузов города. Это позволяет студентам, работая в Нижегородском водоканале на полставки по 20 часов в неделю, получать практические навыки без отрыва от учёбы.

Отметим, что в 2023 году АО «Нижегородский водоканал» совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом и АО «Теплоэнерго» приступили к реализации нового кадрового проекта «Волонтеры воды и тепла» и подписали соглашение о создании на базе ННГАСУ образовательного пространства для студентов и сотрудников АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго». Учебный класс ННГАСУ оборудуют специальными тренажерами, в том числе и VR-оборудованием, которое будет моделировать различные процессы, происходящие на предприятиях. Планируется, что это позволит заинтересовать и подготовить молодых людей к работе на предприятиях. Также студенты ННГАСУ смогут принять участие в реализации крупных инфраструктурных проектов АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго».

Фото: АО «Нижегородский водоканал»