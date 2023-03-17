Две девочки-подростка пропали 16 марта в Нижнем Новгороде. Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтер».

В Нижнем Новгороде 16 марта одновременно пропали две девочки-подростка. Они ушли в школу, но так и не вернулись. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, в четверг 13-летняя Алёна Панина и 15-летняя Анжелика Маслова пошли в школу №5. Она располагается по улице Мельникова, дом №31. Однако домой девочки так и не вернулись.

Рост Алёны 158 см, среднее телосложение. У девочки светло-русые волосы до плеч и зелёные глаза. Она была одета в чёрную куртку из экокожи, бледно-розовую шапку, чёрные джинсы и замшевые бежевые ботинки. При себе Алёна имела рюкзак с надписью «Литература» и телефон.

У Анжелики рост 170 см, среднее телосложение. У нее тёмно-русые волосы ниже плеч и карие глаза. Анжелика была одета в тёмную удлинённую куртку с капюшоном и фиолетовыми буквами на спине, чёрные джинсы, а также чёрные ботинки. Девушка носит очки. При себе у нее была чёрная сумка и телефон.

- Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девочек, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7 930 711 08 05 Наталья (Юнга), - добавили представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».