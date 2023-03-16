Поликлиника №2 при ГКБ№30 Нижнего Новгорода открылась после капремонта Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Поликлиника №2 при Городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода открылась после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главного врача больницы №30 Ивана Романова, в поликлинике впервые за полвека сделали капитальный ремонт. Обновили кабинеты врачей, процедурные, регистратуру и зону ожидания приема.

Ремонт медучреждения проводился в рамках программы национального проекта «Здравоохранение». На него из федерального бюджета было выделено более 30 млн рублей.

– В поликлинике были полностью заменены системы водоснабжения, водоотведения и отопления, отремонтирована вентиляция, силовое электрооборудование и система автоматической пожарной сигнализации, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Внешне медицинское учреждение тоже изменилось – пространство коридоров стало светлым и теплым.

Напомним, полтора года назад нижегородцев встречали темные коридоры поликлиники.

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