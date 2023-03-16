Дополнительные поезда Нижний Новгород – Адлер пустят с 24 марта

Первый рейс из Адлера отправится 26 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительные рейсы «фирменного» поезда № 37/138 сообщением Нижний Новгород – Адлер запустят 24 марта, сообщает пресс-служба ГЖД.

Из столицы Приволжья поезда будут отправляться 24 и 28 марта а также 2,6,10 и 14 апреля. Время отправления единое — в 19:14. Прибытие в Адлер на следующий день в 9:42.

Обратные рейсы из Адлера запланированы на 26 и 30 марта, а также 4,8,12 и 16 апреля. Время отправления - в 15:41, прибытие в Нижний Новгород на следующий день в 7:16.

- В составе поезда – современные купейные, плацкартные вагоны, вагон-СВ и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов, - объяснили в ГЖД.

Купить билеты можно на кассе вокзала и в самом поезде, а также на сайте транспортной компании или в специальном приложении.

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