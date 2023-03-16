Проспект Бусыгина в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 162 млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Территорию проспекта Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 161,9 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Комплексное благоустройство затронет бульвар от улицы Переходникова до улицы Пермякова. Планируется, что кроме озеленения территории и устройства пешеходных зон, на проспекте появятся подвесные скамейки, детские площадки и парковка для велосипедов.

Подать заявку на выполнение работ можно до 31 марта 2023 года. Уже 5 апреля будет определен подрядчик.

Благоустройство проспекта должно быть завершено 15 июля 2023 года.

Напомним, сквер у кинотеатра «Москва» планируют комплексно благоустроить за 12,9 млн рублей.

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