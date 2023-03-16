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НовостиОбщество16 марта 2023 9:32

Проспект Бусыгина в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 162 млн рублей

Подрядчик должен выполнить работы до 15 июля 2023 года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проспект Бусыгина в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 162 млн рублей

Проспект Бусыгина в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 162 млн рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Территорию проспекта Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 161,9 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Комплексное благоустройство затронет бульвар от улицы Переходникова до улицы Пермякова. Планируется, что кроме озеленения территории и устройства пешеходных зон, на проспекте появятся подвесные скамейки, детские площадки и парковка для велосипедов.

Подать заявку на выполнение работ можно до 31 марта 2023 года. Уже 5 апреля будет определен подрядчик.

Благоустройство проспекта должно быть завершено 15 июля 2023 года.

Напомним, сквер у кинотеатра «Москва» планируют комплексно благоустроить за 12,9 млн рублей.

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