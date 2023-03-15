Нижегородский инспектор ДПС подозревается в получении взятки в размере 20 000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородский инспектор ДПС подозревается в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, днем 29 января 2023 года инспектор ДПС, работавший на проспекте Гагарина, получил 20 000 рублей от водителя, который управлял автомобилем без прав. За денежные средства подозреваемый не стал привлекать нарушителя к административной ответственности.

Действия полицейского пресекли следователи СК и оперативные сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее мы сообщали, что бывший начальник исправительной колонии в Нижегородской области заплатит за получение взятки штраф 800 тысяч рублей.

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