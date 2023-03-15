Пункты выдачи заказов Wildberries выставили на продажу в Нижнем Новгороде
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Пункты выдачи заказов Wildberries в разных районах Нижнего Новгорода выставили на продажу. Семь объявлений размещено на сайте Avito.
Готовый бизнес продают в Советском, Нижегородском, Московском и Сормовском районах. Действующие пункты пользователи хотят отдать вместе с мебелью, вывеской, камерами и оборудованием. Некоторые владельцы пишут также, что и операторы Wildberries готовы остаться.
Причиной продажи одного пункта является переезд владельца. Остальные шесть пользователей не указывают причин выставления бизнеса на продажу. Отметим, одни пункты выдачи заказов были открыты летом 2022, а другие – только зимой 2023 года.
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