13-летнюю Арьяну Янко третий день ищут в Нижегородской области

Школьница пропала 13 марта. Фото: ПСО "Волонтер".

13-летняя Арьяна Янко пропала в Кстовском районе Нижегородской области 13 марта, сообщает ПСО «Волонтер». Школьница вышла из своего дома на улице Магистральной в деревне Ветчак, но назад так и не вернулась.

В день исчезновения девушка была одета в черную куртку, черные джинсы и красные кроссовки. При себе имела мобильный телефон.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, длинные темные волосы, карие глаза.

- Нужна помощь добровольцев!, - указано в ориентировке.

Также всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, просят обращаться по телефону поисково-спасательного отряда: 8-(831) 291-51-51.

Напомним, в Нижнем Новгороде успешно завершились поиски пропавшей 16-летней девушки.

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